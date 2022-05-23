Щемливе святкування із сім'єю

Перемога з камбеком над Астон Віллою дозволила Манчестер Сіті здобути чергове чемпіонство в АПЛ (3:2). Олександр Зінченко зробив великий внесок у звитягу "містян".

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Український легіонер вийшов на футбольне поле у другому таймі та асистував Родрі у другому голі МанСіті. У післяматчевому коментарі головний наставник клубу Пеп Гвардіола виділив великий внесок українця у тріумфальний сезон Сіті.

Святкування чемпіонства від Зінченка заслуговує окремої уваги. Олександр підійшов до фанатської трибуни МанСіті та підійняв над головою трофей. Потім поставив кубок на поле та огорнув його синьо-жовтим прапором. Один із лідерів збірної України дав волю емоція та не стримав сліз. Заспокоювати футболіста підійшли партнери по команді.

Уболівальники "містян" влаштували Зінченку овації.

Першими привітали Зінченка з "золотом" дружина Влада та маленька донечка Єва, які вийшли на футбольне поле. Щаслива родина зробила на полі декілька пам'ятних фото, а зустріч Олександра з донькою одна з наймиліших, яку можна було побачити.

Єва вже приміряла золоту нагороду АПЛ, а дружина не стримала сліз.



Щаслива родина Зінченка / Фото з інстаграму футболіста

Святкування титулу разом із родиною: дивіться відео

Під час святкування Зінченко прокоментував тріумфальний сезон та подякував своїм партнерам по команді. Олександр щиро вдячний футболістам МанСіті за підтримку та допомогу, яку вони роблять для нього. Українець присвятив свою перемогу рідній країні та зауважив, що одного разу хотів би привезти цей трофей АПЛ в Україну.

Статистика Зінченка у сезоні за МанСіті