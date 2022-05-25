Приїзд "англійців" до табору збірної
Національна команда майже у повному складі тренується до відбіркового матчу плей-офф та червневих поєдинків Ліги націй у Словенії. Єдиний, хто досі не приєднався до розташування команди, є Андрій Лунін, який разом з Реалом готується до фіналу Ліги чемпіонів.
Читайте також Визначився склад збірної Шотландії на матч з Україною
Ярмоленко, Зінченко та Миколенко 24 травня приєднались до розташування "синьо-жовтих". Андрій та Олександр навіть встигли взяти участь в денному тренуванні, а от Віталій займався по індивідуальній програмі через забій гомілкостопу.
Зазначають, що травма захисника Евертона не є серйозною, тому вже завтра він працюватиме в загальній групі. Також заняття у вівторок пропускали Микола Шапаренко та Михайло Мудрик – у них незначні пошкодження. Захисник Денис Попов завершує курс реабілітації.
Решта гравців, у тому числі Андрій Ярмоленко та Олександр Зінченко, повноцінно відпрацювали програму вечірнього тренування, що містить пробіжку, розминку, квадрати, тактичні та ігрові серії.
Миколенко востаннє був у таборі збірної ще у вересні, Ярмоленко та Зінченко – у листопаді. Футболісти зізнавалися, що просто не могли дочекатися, коли знову відчують атмосферу національної команди.
Збірна України готується до важливого матчу
- На початку травня національна команда прибула до Словенії, аби розпочати підготовку до відбіркових матчів плей-офф та червневих поєдинків Ліги націй. Тренувальний збір триватиме майже місяць.
- Матч проти збірної Шотландії мав відбутися ще наприкінці березня, проте через повномасштабне вторгнення його перенесли на 1 червня.
- Перед грою з шотландцями у "синьо-жовтих" було заплановано 5 спарингів.
- У першому товариському матчі суперником українців була Боруссія Менхенгладбах. Гра закінчилася впевненою перемогою національної команди – 1:2. Забитими голами проти німецького клубу відзначилися дебютанти національної команди: Михайло Мудрик та Олександр Піхальонок.
- З рахунком 1:3 українці обіграли італійську команду Емполі. А от гра з хорватською Рієкою закінчилася мировою – 1:1.
- Проте наступні два спаринги не відбудуться. 26-го травня збірна України мала б зіграти проти ДР Конго.
- Уразі перемоги у протистоянні з Шотландією збірна зіграє проти команди з Уельсу (5 червня).