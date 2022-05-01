Патріотичні бутси Зінченка

Український легіонер "містян" розпочав поєдинок із лави запасних. Олександр Зінченко з'явився на полі на 60-й хвилині, замінивши Натана Аке, повідомляє 24 канал.

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Ще на передматчевій розминці футболіст виділився своїми бутсами. Позаду на футбольному взутті українця було гасло "Слава Україні".

Для Зінченка матч проти Лідса став 23-м у поточному сезоні.



Патріотичні бутси Зінченка / Фото Getty Images

Відзначимо, що Олександр підтримує рідну країну не лише на словах чи футбольному полі. Зінченко допомагає землякам фінансово та фізично, надсилаючи гуманітарку.

Поєдинку передувала акція на підтримку України. Гравці обидвох клубів вийшли на поле у футболках з синьо-жовтим голубом та закликом "Ні війні".



Акція на підтримку України / Фото з твітеру МанСіті

Англійці продовжують потужно підтримувати український народ.

До слова, матч закінчився розгромною перемогою МанСіті з рахунком 0:4. Завдяки звитязі "містянам" вдалось повернути собі лідерство в АПЛ. Після 34 туру між клубом Зінченка та Ліверпулем, який йде другим, різниця лише в одне очко.