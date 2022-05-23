Складно стримати сльози

Поєдинок проти Астон Вілли був вирішальним для МанСіті у боротьбі за золоті медалі чемпіонату Англії. На чемпіонство також претендував Ліверпуль, фанати якого отримали надію на трофей після закінчення першого тайму у грі МанСіті. Перша 45-хвилинка закінчилась мінімальною перемогою Астон Вілли (0:1), пише 24 канал.

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По перерві гості подвоїли перевагу, але якусь неймовірну 5-хвилинку видали "містяни" та не лише відігрались, а й вирвали перемогу. Звитяга 3:2 принесли МанСіті черговий чемпіонський трофей.

Найзворушливіший момент був за участю українця Олександра Зінченка, який у матчі відзначився асистом на Родрі.

Український легіонер "містян" із прапором України підійшов до фанатської трибуни та підійняв кубок над головою. Потім Олександр зняв з плечей стяг та огорнув ним кубок. У цей момент Зінченко не стримав емоцій та заплакав, а уболівальники МанСіті влаштували українцю овації.

Ось так британці зустрічають оплесками український прапор, кольори якого зараз мужньо захищають українці у війні проти окупантів із Росії.

Партнери по команді підійшли підтримати та заспокоїти Зінченка, який дав волю емоціям. Чергова перемога на спортивному фронті, яка була присвячена Україні.

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Також першими привітати Олександра на футбольне поле вийшли дружина Влада та його донечка Єва, для якої це було перше чемпіонство татуся.

МанСіті з 93 очками закінчило золотий сезон. Підопічні Пепа Гвардіоли випередили Ліверпуль лише на один пункт. "Бронзу" АПЛ забрало лондосньке Челсі (74 бали).

Статистика Зінченка у тріумфальному сезоні