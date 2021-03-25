Феєрична нічия України, відставка Кобіна, вирок для Блаттера: головні новини спорту 24 березня

Джерело:24 канал
Збірна України зіграла проти Франції перший матч відбору на чемпіонат світу. Матч закінчився внічию. Минай залишився без головного тренера. Зеппа Блаттера знову відсторонили від футболу. Такими були головні новини спорту в середу, 24 березня
Збірна України зіграла перший матч у відборі на ЧС-2022. Суперником українців була Франція, а сам матч закінчився внічию 1:1.
Французи першими відкрили рахунок – відзначився Грізманн. Але у другому таймі завдяки рикошету "синьо-жовтим" вдалося рахунок зрівняти.
Варто відзначити, що на цей матч збірну України з капітанською пов'язкою вивів Олександр Зінченко. 24-літній футболіст став наймолодшим капітаном в історії збірної.
Програла свій матч і молодіжна збірна України. Вона поступилася одноліткам з Болгарії на Antalya Cup.
Щодо решти матчів відбору на ЧС-2022, то найбільше уваги привертає перемога Туреччини над Нідерландами з рахунком 4:2. Нагадаємо, саме Нідерланди є нашим суперником на Євро-2020.
Футбольний клуб Минай залишився без головного тренера. Василь Кобін подав у відставку з посади наставника клубу.
4 квітня має відбутися фінал Кубка України з баскетболу. Гра мала відбутися в Києві. Але через те, що столиця потрапила до червоної зони, матч перенесли до Запоріжжя. Все заради того, щоб провести матч за присутності вболівальників на трибунах.
Всі три українські клуби вилетіли з Кубка Європи ФІБА. 23 березня свої матчі 1/8 фіналу програли Прометей та Дніпро, а 24 поступився і Київ-Баскет. Кияни програли ізраїльському Іроні.
Колишній президент Міжнародної федерації футболу (ФІФА) Йозеф Блаттер і колишній генеральний секретар організації Жером Вальке не зможуть займатись футбольною діяльністю протягом 6 років і 8 місяців. Їх звинувачували у фінансових махінаціях та корупції, зокрема у порушеннях під час будівництва Музею футболу у Цюріху.
Окрім цього Блаттер та Вальке повинні сплатити штраф у розмірі 1 мільйона швейцарських франків.
Визначився ще один учасник півфіналу плей-офф УХЛ. Кременчук у другому матчі переміг Білий Барс та вийшов у наступний раунд.
Натомість Маріуполь зрівняв рахунок у серії проти Сокола. І тепер команди зіграють 26 березня в Києві.
25 березня відбудеться другий матч між Дніпром та Краматорськом. У першому матчі переміг Краматорськ.
Французька сноубордистка Жюлі Помагальскі 23 березня загинула в результаті сходу лавини в Швейцарії. Титулованій спортсменці було лише 40 років.