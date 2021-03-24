Збірна України з футболу U-21 з поразки стартувала на міжнародному турнірі Antalya Cup в Туреччині. Наша команда поступилася одноліткам з Болгарії.

Підопічні Руслана Ротаня краще розпочали цей матч. І вже на початку зустрічі вийшли вперед. Назаренко ударом із меж штрафного відкрив рахунок.

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Українці кинулися подвоювати перевагу. Але Супряга та Кухаревич свої моменти змарнували.

Натомість помилки поблизу власних воріт коштували нашій команді не лише перемоги. Перший гол наша молодіжка пропустила, коли голкіпер Турбаєський помилився під час передачі. Тож Янков без проблем його обіграв та зрівняв рахунок.

А вже у другому таймі болгарам вдалося вийти вперед. Таловєров сфолив поблизу власного штрафного, і Крастєв впевнено виконав штрафний удар.

Після цього українці більше володіли м'ячем, але бодай зрівняти рахунок так і не вдалося.

Україна U-21 – Болгарія U-21 1:2

Голи: Назаренко, 10 – Янков, 21, Крастєв, 53

Далі на молодіжну збірну України очікує ще два матчі на турнірі. 27 березня – проти Узбекистану, а 29 березня – проти Словаччини.