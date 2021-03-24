Жахливий випадок у Швейцарії

У вівторок, 23 березня, Жюлі Помагальскі разом зі своїми друзями спускалась на лижах у кантоні Урі (Швейцарія). Близько полудня вони потрапили під лавину та не змогли врятуватись.

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Лише за допомогою рятувальників на вертольоті було знайдено тіла двох загиблих: 40-річної чемпіонки світу та гіда Бруно Кутеллі.

Жюлі Помагальскі після завершення кар'єри працювала у сфері туризму на курорті Мерібель у французьких Альпах. Там у неї був спортивний магазин та школа сноубордингу.