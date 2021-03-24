Жахливий випадок у Швейцарії У вівторок, 23 березня, Жюлі Помагальскі разом зі своїми друзями спускалась на лижах у кантоні Урі (Швейцарія). Близько полудня вони потрапили під лавину та не змогли врятуватись. Оце так Блискавка вбила спортсменку, яка готувалася до Олімпіади-2020 Лише за допомогою рятувальників на вертольоті було знайдено тіла двох загиблих: 40-річної чемпіонки світу та гіда Бруно Кутеллі. Жюлі Помагальскі після завершення кар'єри працювала у сфері туризму на курорті Мерібель у французьких Альпах. Там у неї був спортивний магазин та школа сноубордингу. У минулому французька сноубордистка двічі брала участь на зимових Олімпійських іграх у 2002 та 2006 роках, але обидва рази посідала високе 6 місце у паралельному гігантському слаломі. У далекому 1999 році Жюлі стала чемпіонкою світу з сноуборд-кросу в Берхтесгадені (Німеччина). А вже у 2003 році здобула "срібло" паралельного слалому в австрійському Крайшбергу. У 2004 році стала володаркою Кубка світу у цій же дисципліни. Загалом на етапах Кубка світу здобула 9 перемог.