Збірній України випало відкривати відбір на чемпіонат світу 2022 року матчем проти Франції на виїзді. Гра закінчилася внічию 1:1.

Франція – Україна 1:1

Голи: Грізманн, 19 – Кімпембе, 57 (авт)

Збірна України в цьому матчі здивувала стартовим складом. Головний тренер збірної Андрій Шевченко вирішив зіграти з трьома центральними захисниками – Забарним, Матвієнком та Кривцовим, а також без вінгерів.

Читайте також Збірна України стартує у відборі на ЧС-2022: чи поїде команда Шевченка на Мундіаль у Катар

І саме українці першими створили небезпечний момент у матчі. Варан помилився на своїй половині поля, Зінченко перехопив, пройшов до воріт та завдав удар – вище.

Французи на це відповіли ударом Жиру. Нападник пробивав в дотик після прострілу з флангу. Нашу команду врятував Матвієнко – м'яч влучив йому в спину та полетів вище воріт.

Та все ж французам невдовзі вдалося забити. Після навісу на фланг на Павара, Миколенко виграв в нього позицію. Але на цьому атака господарів не закінчилася, хоча Павар в цій атаці і перебував в офсайді. Після цього м'яч відлетів до Кривцова, який головою вибив м'яч за межі штрафного. Там його мав би підібрати Зінченко, але Грізманн виборов його в нього. Після чого завдав удар у дальній кут воріт. Бущан до м'яча не дотягнувся. Так французи вийшли вперед.

Після цього футболісти збірної Франції змарнували ще декілька нагод. Вище воріт пробив Мбаппе. А Жиру пробив головою вище.

Доволі неоднозначний момент стався у матчі, коли Бущан вийшов на перехоплення. І на межі штрафного збив Комана. Але арбітр вирішив, що порушення в цьому моменті не було.

До кінця першого тайму шансів в українців зрівняти рахунок не було. Нам важко вдавалося переходити на чужу половину поля.

Зате дещо вирівняти гру вдалося в другому таймі. І це дало результат – Україна зрівняла рахунок в матчі. Хоча не обійшлося без щасливого випадку. Караваєв випередив Мбаппе, перехопивши м'яч. У штрафному майданчику він скинув по діагоналі під удар Сидорчука. Півзахисник пробив, м'яч пролетів між ногами захисника Кімпембе. І саме від нього зрикошетив та полетів у кут воріт, у той час як Льоріс кинувся у протилежний, реагуючи по удару. І м'яч закотився під саму штангу – Варан не встиг його вибити.

Гол дещо "вибив з колії" французів. Але українці цим не скористалися. Хоча ми і мали декілька небезпечних контрвипадів. Але довести їх до удару по воротах не вдалося.

Небезпечно пробивали і французи. Чого вартий лише удар Комана з лінії воріт – Бущан перекинув м'яч над перекладиною.

Українці могли вийти в атаку три у два, але Караваєву не вистачило швидкості.

Українці вдало тримали суперника, зберігаючи позитивний для себе результат.