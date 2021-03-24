Фінал Кубка України з баскетболу перенесли з Києва до Запоріжжя через вболівальників
Фінал Кубка України з баскетболу у 2021 році мав прийняти Київ. Але через те, що столиця України потрапила в червону зону карантину, матч вирішили перенести до Запоріжжя.
Джерело:ФБУ
Київ разом з Черкасами мав провести матчі 1/4 фіналу та півфінальні матчі. Фінальна гра теж мала відбутися в Києві.
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Та після цього Київ опинився у червоній карантинній зоні у зв’язку з пандемією коронавірусу. Відтак провести матчі з вболівальниками тут нема змоги (водночас ігри в Черкасах відбуватимуться за присутності глядачів на трибунах при заповнюваності арени на 30%). Матчі чвертьфіналу Кубка України відбудуться 31 березня. А 1 квітня – півфінальні зустрічі.
У Черкасах зіграють
- Запоріжжя – Київ-Баскет
- Черкаські Мавпи – Хімік
У Києві у чвертьфінальних поєдинках зійдуться
- Миколаїв – Дніпро
- Будівельник – Прометей
Щоб фінал України теж відбувся за присутності вболівальників, вирішальний матч вирішили перенести до Запоріжжя. У палаці спорту "Юність" можна буде заповнити до 30% місць. Фінал запланований на 4 квітня.
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