Йозеф Блаттер та Жером Вальке будуть поза футболом протягом 6 років і 8 місяців. Їх звинувачували у фінансових махінаціях та корупції, зокрема у порушеннях під час будівництва Музею футболу у Цюріху (Швейцарія).

Оце так 84-річний експрезидент ФІФА Йозеф Блаттер госпіталізований

Розслідування щодо колишніх чиновників організації зокрема стосувалося питань про виплати преміальних у змаганнях під егідою ФІФА, різних поправках і продовження трудових договорів, а також відшкодування приватних судових витрат у справі Вальке.

Цікаво, що восени 2015 року 85-річний Блаттер раніше залишив посаду очільника якраз через корупційний скандал. Швейцарець незаконно перевів 2 мільйони швейцарських франків тодішньому главі УЄФА Мішелю Платіні. Спочатку повертатися в спортивну діяльність Блаттеру заборонили на вісім років, але після розгляду апеляції термін скоротили до шести років. Загалом керував ФІФА з 1998-го по 2015 рік.

Термін відсторонення та штраф

Через цю справу йому було заборонено займатись футбольною діяльністю до кінця 2021 року. Не встигла ще минути стара дискваліфікація, як вже є нова для колишніх очільників. Тому чинності нове відсторонення набуде лише після закінчення першого – 8 жовтня 2021 року та 8 жовтня 2025 року відповідно.