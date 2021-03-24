Експрезидент ФІФА Блаттер відсторонений від футбольної діяльності майже на 7 років
Колишній президент Міжнародної федерації футболу (ФІФА) Йозеф Блаттер і колишній генеральний секретар організації Жером Вальке не зможуть займатись футбольною діяльністю протягом майже 7 наступних років. Вони порушили Кодекс етики ФІФА.
Джерело:офіційний сайт FIFA
Чергове відсторонення Блаттера
Йозеф Блаттер та Жером Вальке будуть поза футболом протягом 6 років і 8 місяців. Їх звинувачували у фінансових махінаціях та корупції, зокрема у порушеннях під час будівництва Музею футболу у Цюріху (Швейцарія).
Оце так 84-річний експрезидент ФІФА Йозеф Блаттер госпіталізований
Окрім цього Блаттер та Вальке повинні сплатити штраф у розмірі 1 мільйона швейцарських франків.
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