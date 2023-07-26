З початком повномасштабної війни Росії з Україної світовий спорт почав накладати санкції на країну-агресорку. МОК навіть рекомендував не допускати представників Росії та Білорусі до змагань.

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Але у березні комітет змінив думку, вирішивши дозволити росіянам та білорусам заявлятися у міжнародні турніри під нейтральним папором. Через це Мінмолодьспорту України оголосило заборону для наших спортсменів на участь у таких змаганнях.

Втім схоже, що у міністерстві визнали помилку та знайшли привід дати задню. Сьогодні МОК оголосив про запрошення 203 країн на Олімпійські ігри, серед яких не було Росії та Білорусі.

Це дозволило Міністерству молоді та спорту скасувати бойкот. На сайті була опублікована нова версія наказу, де заборона на участь стосується тільки турнірі, де росіяни гратимуть під своїм прапором або де представники країни-терористки відкрито підтримують війну.

Зазначимо, що питання про офіційну участь Росії та Білорусі на Олімпіаді під час війни ніколи не стояло. МОК готовий був іти на зустріч представникам країн-терористок лише за умови нейтральності спортсменів.

До слова, Міжнародний олімпійський комітет ще не ухвалив рішення щодо участі саме на Олімпіаді росіян та білорусів під нейтральним прапором. Самі Ігри пройдуть з 26 липня по 11 серпня наступного року в Парижі.

Недолугість бойкоту

Скасування рішення про вимушений бойкот змагань українськими спортсменами лише вкотре підтвердив його недолугість, на що неодноразово звертали увагу в матеріалах 24 Каналу. Він більше розділив українське спортивне середовище, аніж консолідував його.

Ще 23 березня 2023 року на сайті 24 Каналу вийшла стаття під назвою "Страждати через війну мають росіяни, а не українці: чому бойкот у спорті нічого не змінить". У ній наголошувалося, що такий бойкот, яким його бачить Міністерство молоді та спорту України та її очільник Вадим Гутцайт, не дасть жодного результату. Адже нашим спортивним чиновникам не вдалося консолідувати навколо нього інші країни.

Так і сталося. Бойкот призвів лише до того, що українські спортсмени втрачали можливість змагатися на міжнародних турнірах. Вже зараз можна говорити про те, що деякі українські спортсмени втратили можливість отримати олімпійські ліцензії в Париж-2024.

Ще однією важливою "деталлю", яка вказувала на недолугість цього бойкоту, було те, що там закладалася можливість ручного управління зі сторони міністерства. Про це в ексклюзивному інтерв'ю сайту 24 каналу наголоси Жан Беленюк. Гутцайт отримав можливість карати неугодні спортивні федерації. У Мінмолодьспорті погрожували забрати у них фінансування, позбавити статусу "національної".

Все це нагадувало ситуацію, коли чиновники не знали як боротися проти присутності росіян на міжнародних змаганнях, тому вирішили замість цього покарати самих українців.

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І лише ті федерації, які не залежали від Мінспорту, могли цьому противитися. Серед таких опинився теніс, де інші тенісистки продовжували виступати на міжнародних змаганнях, попри заборони. Адже чиновники нічого не могли їм зробити, бо фінансових та організаційних важелів впливу в них не було.

А от під футболістів довелося робити "виняток" – занадто великий би скандал піднявся, якби футбольна збірна знялася з відбору на чемпіонат Європи (а такі підстави, згідно з наказом, були). Натомість дзюдоїсти не мали такої незалежності та були змушені пропустити чемпіонат світу. Як на це все відреагували в українському спортивному середовищі? Незадоволенням, яке чиновники не те щоб не хотіли чути, а просто закривали роти неугодним.

Саме міністерство при цьому вирішило відмовчуватися на незручні питання. Тож реакції сайту 24 Каналу довелося публікувати відкриті питання до Вадима Гутцайта з проханням прокоментувати ситуацію з бойкотом. Замість себе він відправив свого заступника Матвія Бідного, хоча той так і не змін відповісти на всі запитання з цього приводу.

Та з кожним разом все більше виникало скандалів через цей недолугий бойкот. Дійшло до того, що українського гросмейстера Василя Іванчука відмовлятися випускати в Азербайджан для участі в Кубку світу. Тому інші відомі шахісти аж написали відкритий лист Гутцайту, щоб той дозволив Іванчуку виїхати з України на змагання. Ситуація не те, що абсурдна, а навіть дещо жалюгідна.

Тепер, після скасування бойкоту, ситуація мала б виправитися. Але слід і далі уважно стежити за чиновниками, які навіть попри офіційні рішення, полюбляють і все вирішувати в ручному режимі, так, як їм заманеться.