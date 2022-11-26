Підсумки шостого дня ЧС-2022: виліт Катару, несподіваний Іран та найкращий бомбардир з Еквадору

В Катарі пройшов шостий ігровий день, в якому команди забили 8 голів. Знову Мундіаль порадував несподіваними результатами, які стали сюрпризом для вболівальників. Підбиваємо підсумки чемпіонату світу за 25 листопада.

На чемпіонаті світу 2022 завершився шостий ігровий день. Уельс несподівано поступився Ірану на останніх хвилинах матчу, Катар заслужено покине турнір, а збірної Англії розчарувала блідою грою в поєдинку з командою СЩА. 24 канал підбиває підсумки п'ятниці.

Слідкуйте з нами Чемпіонат світу з футболу 2022: календар та результати матчів

Матчі дня:

Уельс – Іран 0:2 (Чемші, 90+8, Резаеян, 90+11)

(Чемші, 90+8, Резаеян, 90+11) Катар – Сенегал 1:3 (Мунтарі, 78 – Діа, 41, Дієдіу, 48, Дьєнг, 84)

(Мунтарі, 78 – Діа, 41, Дієдіу, 48, Дьєнг, 84) Нідерланди – Еквадор 1:1 (Гакпо, 6 – Валенсія, 49)

(Гакпо, 6 – Валенсія, 49) Англія – США 0:0

Іран скористався розгубленістю Уельсу

Аутсайдер групи В збірна Ірану створила справжню сенсацію на турнірі та повернула інтригу в групу В. Перебіг основного часу не передбачав особливих проблем для Бейла і компанії.

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Але вилучення голкіпера Уельсу Геннессі звели нанівець всі зусилля команди. Іранці скористалися чисельною перевагою і на останніх хвилинах компенсованого часу забили два голи. Уельс зберігає примарні шанси продовжити виступи на Мундіалі, але тепер їх доля залежить не тільки від них.

Відеоогляд матчу Уельс – Іран

Закономірний виліт господарів чемпіонату

Збірна Катару проводила другий матч на турнірі проти Сенегалу. Поразка в цьому матчі визначила невдаху групи А.

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І хоча катарці не виглядали безнадійними і навіть зуміли забити перший гол на чемпіонаті, та все ж заслужено програли представнику Африки (1:3). Сенегал в останньому турі зіграє проти Екватору і, скоріше за все, в цьому протистоянні вирішиться доля другої путівки.

Відеоогляд матчу Катар – Сенегал

Валенсія стає лідером бомбардирів Мундіалю

Збірна Еквадору дуже впевнено провела поєдинок проти Нідерландів. Ба більше, саме південноамериканці були ближчими до перемоги.

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Ветеран еквадорців Еннер Валенсія забив у ворота "померанчевих" свій третій гол на чемпіонаті та очолив бомбардирську гонку. Щоправда, наприкінці поєдинку 33-річний форвард отримав травму і наразі невідомо, чи він зможе продовжити виступи на Мундіалі.

Відеоогляд матчу Нідерланди – Еквадор

Зухвалі американці та безпорадні "три леви"

Результат матчу, а особливо бліда гра збірної Англії в матчі проти США стала найбільшим розчаруванням шостого ігрового дня. Після перемоги в першому турі над іранцями (6:2), всі очікували не менш яскравого матчу.

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Втім, впевнена гра американців, які нейтралізували небезпеку атакувальної ланки англійців, також заслуговує поваги. В останньому матчі збірна США зіграє принциповий матч проти Ірану, в якому визначиться володар путівки до плей-оф. Команду Гарета Саутгейта в останньому поєдинку проти Уельсу цілком задовольнить нічия.

Відеоогляд матчу Англія – США

В суботу, 26 листопада, вболівальники футболу дізнаються, чи продовжить виступи на Мундіалі Мессі і компанія, чинні чемпіони світу зіграють проти Данії, а сенсаційна Саудівська Аравія зіграє з командою Польщі.