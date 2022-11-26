На чемпіонаті світу 2022 завершився шостий ігровий день. Уельс несподівано поступився Ірану на останніх хвилинах матчу, Катар заслужено покине турнір, а збірної Англії розчарувала блідою грою в поєдинку з командою СЩА. 24 канал підбиває підсумки п'ятниці.
Слідкуйте з нами Чемпіонат світу з футболу 2022: календар та результати матчів
Матчі дня:
- Уельс – Іран 0:2 (Чемші, 90+8, Резаеян, 90+11)
- Катар – Сенегал 1:3 (Мунтарі, 78 – Діа, 41, Дієдіу, 48, Дьєнг, 84)
- Нідерланди – Еквадор 1:1 (Гакпо, 6 – Валенсія, 49)
- Англія – США 0:0
Іран скористався розгубленістю Уельсу
Аутсайдер групи В збірна Ірану створила справжню сенсацію на турнірі та повернула інтригу в групу В. Перебіг основного часу не передбачав особливих проблем для Бейла і компанії.
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Але вилучення голкіпера Уельсу Геннессі звели нанівець всі зусилля команди. Іранці скористалися чисельною перевагою і на останніх хвилинах компенсованого часу забили два голи. Уельс зберігає примарні шанси продовжити виступи на Мундіалі, але тепер їх доля залежить не тільки від них.
Відеоогляд матчу Уельс – Іран
Закономірний виліт господарів чемпіонату
Збірна Катару проводила другий матч на турнірі проти Сенегалу. Поразка в цьому матчі визначила невдаху групи А.
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І хоча катарці не виглядали безнадійними і навіть зуміли забити перший гол на чемпіонаті, та все ж заслужено програли представнику Африки (1:3). Сенегал в останньому турі зіграє проти Екватору і, скоріше за все, в цьому протистоянні вирішиться доля другої путівки.
Відеоогляд матчу Катар – Сенегал
Валенсія стає лідером бомбардирів Мундіалю
Збірна Еквадору дуже впевнено провела поєдинок проти Нідерландів. Ба більше, саме південноамериканці були ближчими до перемоги.
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Ветеран еквадорців Еннер Валенсія забив у ворота "померанчевих" свій третій гол на чемпіонаті та очолив бомбардирську гонку. Щоправда, наприкінці поєдинку 33-річний форвард отримав травму і наразі невідомо, чи він зможе продовжити виступи на Мундіалі.
Відеоогляд матчу Нідерланди – Еквадор
Зухвалі американці та безпорадні "три леви"
Результат матчу, а особливо бліда гра збірної Англії в матчі проти США стала найбільшим розчаруванням шостого ігрового дня. Після перемоги в першому турі над іранцями (6:2), всі очікували не менш яскравого матчу.
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Втім, впевнена гра американців, які нейтралізували небезпеку атакувальної ланки англійців, також заслуговує поваги. В останньому матчі збірна США зіграє принциповий матч проти Ірану, в якому визначиться володар путівки до плей-оф. Команду Гарета Саутгейта в останньому поєдинку проти Уельсу цілком задовольнить нічия.
Відеоогляд матчу Англія – США
В суботу, 26 листопада, вболівальники футболу дізнаються, чи продовжить виступи на Мундіалі Мессі і компанія, чинні чемпіони світу зіграють проти Данії, а сенсаційна Саудівська Аравія зіграє з командою Польщі.