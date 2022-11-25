Форвард "Ла Трі" Еннер Валенсія став автором голу у ворота Нідерландів (1:1). Завдяки цьому результативному удару еквадорець одноосібно очолив список бомбардирів ЧС-2022.

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Проте яскраве враження від гри 33-річного нападника зіпсувала травма, яку він отримав наприкінці поєдинку. Через ушкодження на 90-й хвилині Валенсію замінив Кевін Родрігес.

Наскільки серйозну травму отримав форвард стане відомо згодом. Валенсія не зміг самостійно залишити поле, а лише на ношах за допомогою медиків.

Еннер Валенія отримав травму в матчі проти Нідерландів / B/R Football

Зазначимо, що нинішній чемпіонат світу супроводжує велика кількість травм. Вчорашній матч проти Сербії не зміг дограти бразилець Неймар. А у матчі з Аргентиною жахливу травму отримав захисник Саудівської Аравії Яссер аль-Шахрані.

Свій наступний поєдинок збірна Еквадору зіграє 29 листопада проти Сенегалу.