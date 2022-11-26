На чемпионате мира 2022 завершился шестой игровой день. Уэльс неожиданно уступил Ирану на последних минутах матча, Катар заслуженно покинет турнир, а сборная Англии разочаровала бледной игрой в поединке с командой СЩА. 24 канал подводит итоги пятницы.

Следите с нами Чемпионат мира по футболу 2022: календарь и результаты матчей

Матчи дня:

Уэльс – Иран 0:2 (Чемши, 90+8, Резаэян, 90+11)

(Чемши, 90+8, Резаэян, 90+11) Катар – Сенегал 1:3 (Мунтари, 78 – Диа, 41, Диед, 48, Дьенг, 84)

(Мунтари, 78 – Диа, 41, Диед, 48, Дьенг, 84) Нидерланды – Эквадор 1:1 (Гакпо, 6 – Валенсия, 49)

(Гакпо, 6 – Валенсия, 49) Англия – США 0:0

Иран воспользовался растерянностью Уэльса

Аутсайдер группы В сборная Ирана создала настоящую сенсацию на турнире и вернула интригу в группу В. События матча в основное время не предусматривали особых проблем для Бейла и компании.

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Но удаление голкипера Уэльса Хеннесси свели на нет все усилия команды. Иранцы воспользовались численным преимуществом и на последних минутах компенсированного времени забили два гола. Уэльс сохраняет призрачные шансы продолжить выступления на Мундиале, но теперь их судьба зависит не только от них.

Видеообзор матча Уэльс – Иран

Закономерный вылет хозяев чемпионата

Сборная Катара проводила второй матч на турнире против Сенегала. Поражение в этом матче определило неудачника группы А.

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И хотя катарцы не выглядели безнадежными и даже сумели забить первый гол на чемпионате, но все же заслуженно проиграли представителю Африки (1:3). Сенегал в последнем туре сыграет против Экватора и, скорее всего, в этом противостоянии решится судьба второй путевки.

Видеообзор матча Катар – Сенегал

Валенсия становится лидером бомбардиров Мундиаля

Сборная Эквадора уверенно провела поединок против Нидерландов. Более того, именно южноамериканцы были ближе к победе.

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Ветеран эквадорцев Эннер Валенсия забил в ворота "оранжевых" свой третий гол на чемпионате и возглавил бомбардирскую гонку. Правда, в конце поединка 33-летний форвард получил травму и пока неизвестно, сможет ли он продолжить выступления на Мундиале.

Видеообзор матча Нидерланды – Эквадор

Вызывающие американцы и беспомощные "три льва"

Результат матча, а особенно бледная игра сборной Англии в матче против США, стала самым большим разочарованием шестого игрового дня. После победы в первом туре над иранцами (6:2) все ожидали не менее яркого матча.

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Впрочем, уверенная игра американцев, нейтрализовавших опасность атакующего звена англичан, также заслуживает уважения. В последнем матче сборная США сыграет принципиальный матч против Ирана, в котором определится обладатель путевки в плей-офф. Команду Гарета Саутгейта в последнем поединке против Уэльса вполне удовлетворит ничья.

Видеообзор матча Англия – США

В субботу, 26 ноября, болельщики футбола узнают, продолжит ли выступления на Мундиале Месси и компания, действующие чемпионы мира сыграют против Дании, а сенсационная Саудовская Аравия сыграет с командой Польши.