Ця подія трапилася в матчі другого туру групового етапу чемпіонату світу проти Сенегалу. На момент взяття воріт Катар програвав вже 2:0.

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Перший гол Катару на чемпіонатах світу

Поступаючись по ходу матчу, Катар, якому нічого було вже втрачати, усіма силами пішов уперед. Натиск на ворота сенегальців був доволі серйозним, а Едуард Менді одного разу по-справжньому врятував свою команду.

Втім, і він не встояв під потужним натиском катарців. На 78 хвилині гри Ісмаїл Мохаммад навісив у штрафну Сенегалу з правого краю, а півзахисник Моххамед Мунтарі вистрибнув вище за суперників і головою вдало прострелив у лівий кут воріт.

До слова, Мунтарі всього за 4 хвилини до цього лише з'явився на полі. Цей гол став першим голом для Катару в історії чемпіонатів світу, а для півзахисника – тринадцятим у кольорах збірної.

Перший гол Катару на чемпіонатах світу: дивіться відео

Ситуація в групі А