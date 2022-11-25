Підсумки п'ятого дня ЧС-2022: феєрія Бразилії, валідольна гра Португалії та невезіння Уругваю

Матчі п'ятого ігрового дня чемпіонату світу в Катарі задовольнили вибагливі смаки футбольних гурманів: прекрасні голи, несподівані результати – все це могли побачити вболівальники. Підбиваємо підсумки чемпіонату світу за 24 листопада.

На чемпіонаті світу 2022 в Катарі завершився вже п'ятий ігровий день. Команда Португалії ледве втримала переможний рахунок у матчі проти Гани, зіркова атака Уругваю не зуміла забити бодай один гол корейцям, а бразильці тріумфально стартували на Мундіалі. 24 канал підбиває підсумки четверга.

Слідкуйте з нами Чемпіонат світу з футболу 2022: турнірна таблиця

Матчі дня:

Швейцарія – Камерун 1:0 (Емболо, 48)

(Емболо, 48) Уругвай – Південна Корея 0:0

Португалія – Гана 3:2 (Роналду, 65 (пен.), Феліш, 78, Леау, 80 – А. Аю, 73, Букарі, 89)

(Роналду, 65 (пен.), Феліш, 78, Леау, 80 – А. Аю, 73, Букарі, 89) Бразилія – Сербія 2:0 (Рішарлісон, 62, 74)

Уродженець Камеруну засмутив своїх колишніх співвітчизників

Поєдинок збірної Швейцарії проти Камеруну відкривав програму п'ятого ігрового дня на Мундіалі. Серед гравців африканської збірної опинився один любитель "руського міра". На матч зі швейцарцями Гаель Ондуа вийшов із намальованим на бутсах прапором Росії.

Проте такий жест підтримки терористичної держави йому не допоміг.

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Справжнім героєм матчу став Брель Емболо. Уродженець Камеруну засмутив своїх колишніх співвітчизників, забивши єдиний гол у зустрічі.

Відеоогляд матчу Швейцарія – Камерун

Фатальне невезіння Уругваю

Перед матчем проти Південної Кореї збірна Уругваю виглядала безумовним фаворитом. Потужна атака на чолі з Луїсом Суаресом може створити проблеми на турнірі для будь-якої збірної.

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Але тільки не для команди Південної Кореї. Представники Азії дуже грамотно зіграли в захисті, а двічі від неминучого гола їх рятував каркас воріт. У підсумку – четверта нульова нічия на турнірі.

Відеоогляд матчу Уругвай – Південна Корея

Роналду пише історію

Поєдинок збірної Португалії проти Гани не став легкою прогулянкою для Кріштіану Роналду і компанії. Кінцівка матчу стала перевіркою на стресостійкість всіх фанатів "європейських бразильців".

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За півгодини глядачі побачили 5 голів, а шальки терезів могли схилитися як в одну, так і в іншу сторону. Врешті решт португальці записали в свій актив три очки, а Роналду став першим в історії гравцем, який відзначився на п'яти чемпіонатах світу.

Відеоогляд матчу Португалія – Гана

Диво-гол Рішарлісона і травма Неймара

Справжнє свято футболу подарували своїм шанувальникам гравці збірної Бразилії. Серби нічого не змогли протиставити атакувальному потенціалу "селесао".

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Прикрасою матчу став другий гол Рішарлісона, який він забив "боковими ножицями".

Втім, не обійшлося і без ложки дьогтю. Неприємностями закінчився цей матч для Неймара. Зірка ПСЖ отримав прикру травму, через яку може пропустити решту матчів чемпіонату світу.

Відеоогляд матчу Бразилія – Сербія

Перший тур Мундіалю вже запам'ятався любителям футболу несподіваними результатами. Попереду нас чекає ще цікавіші і захоплюючі матчі.