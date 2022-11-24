На чемпіонат світу 2022 пробилася збірна Камеруну. І в заявку команди на турнір потрапив півзахисник Гаель Ондуа. І він вийшов в першому матчі команди проти Швейцарії.

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Відзначитися корисними діями на полі Ондуа не зумів – його команда програла. Але "відзначився" іншим. На цей матч гравець вийшов в бутсах, на яких були зображені два прапори. Поруч з прапором Камеруну, він розмістив і прапор терористичної Росії.



Бутси Ондуа з прапором Росії / фото t.me/ondua29

Фотографію бутсів сам Ондуа розмістив на своїй сторінці в телеграм.

Хотів у збірну Росії, але виступає за Камерун

Гаель Ондуа виріс у Росії. Він син працівника посольства Камеруну в Москві.

Сам він називає себе росіянином, заявляючи, що мріє виступати за збірну Росії. Правда це було ще в січні 2022 року.

Через це він навіть відмовився від виклику до збірної Камеруну на Кубок африканських націй. Але після того, як стало відомо про дискваліфікацію Росії від міжнародних матчів, то одразу погодився на виклик до збірної Камеруну. І потрапив до остаточної заявки цієї африканської збірної на ЧС-2022.