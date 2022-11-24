Бразилія цілковито переважала збірну Сербію протягом всього матчу. От тільки ніяк не могла забити. Та все змінилося в другому таймі.

Детальніше Заявка на чемпіонство: дубль Рішарлісона приніс перемогу Бразилії у матчі проти Сербії – відео

Відкрити рахунок "селесао" вдалося на 62-й хвилині. Після удару Вінісіуса, Рішарлісон першим зіграв на добиванні, відправивши м'яч у ворота сербів.

Та його другий гол в цьому матчі виявився значно ефектнішим. На 73-й хвилині Вінісіус знову прорвався лівим флангом. Тільки цього разу він не пробивав, а віддав пас на Рішарлісона, який був оточений трьома суперниками. Форвард першим дотиком зупинив м'яч у повітрі, а другим пробив з розвороту в падінні.

Форвард оформив дубль, а його гол може претендувати на звання найкращого на чемпіонаті світу з футболу 2022 в Катарі.

Відео голу Рішарлісона у ворота Сербії