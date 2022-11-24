Спортивний медик Дмитро Бабелюк оцінив ситуацію з ігровим моментом, в якому Неймар отримав ушкодження. На його думку, після зіткнення з суперником, у Неймара було ушкодження латеральних зв’язок гомілкостопу.

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Після цього футболіст був замінений. А на лаві для запасних на місце ушкодження приклали лід. Цілком ймовірно, що це зробили, щоб попередити набряк та знеболити травмовану ділянку.

"Залежно від того, наскільки ушкодилися зв’язки, можна спрогнозувати відновлення. У випадку незначного розтягу – можемо побачити Неймара у плей-офф. Якщо ж там розрив, то для бразильця ЧС закінчено", – відзначив Дмитро Бабелюк.

Сам матч для Бразилії закінчився перемогою над Сербією з рахунком 2:0 завдяки дублю Рішарлісона. Попереду на "селесао" очікують матчі проти Швейцарії (28 листопада) та Камеруну (2 грудня).