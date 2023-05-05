Підкуп друзями: Аль-Хілаль готовий придбати трьох гравців, з якими Мессі "розривав" за Барселону

Саудівський колектив не бажає виходити з боротьби за Ліjнеля Мессі. Аль-Хіхаль бажає створити аргентинцю найкомфортніші умови.

Саудівський клуб готовий придбати Серхіо Бускетса, Жорді Альбу та Луїса Суареса. Все для того, аби Мессі перейшов у Аль-Хілаль.

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"Лідери" готові реалізувати будь-які задуми, аби багаторазовий володар "Золотого м'яча" опинився у Саудівській Аравії. Аль-Хілаль взявся за ідею реанімувати старі зв'язки Ліонеля з його партнерами по Барселоні, яких боялась уся Європа. Саудівський клуб усвідомлює, що Ліонель скоріше за все опиниться у каталонському колективі, проте це не заважає "лідерам" намагатися заманити аргентинця до себе.

Таким чином, Аль-Хілаль вирішив хитрувати та напустити на Мессі ностальгію та створити йому умови, в яких Ліонелю буде комфортно грати. Саудівський колектив планує запросити у свою команду Серхіо Бускетса, Жорді Альбу та Луїса Суареса. Перший раніше зазначав, що мріє знову зіграти з Мессі в футболці одних кольорів, іспанець надіявся перестрітися з Ліонелем у МЛС, та от місце зустрічі може змінитися.

Аль-Хілаль розуміє, що якщо їм вдасться запросити Мессі у свою країну, то це стане неймовірною візитівкою для Саудівської Аравії (яка у своєму розпорядженні має ще й Кріштіану Роналду), яка бореться за право проведення чемпіонату світу-2030. Нагадаємо, що "лідери" готові запропонувати аргентинцю космічну зарплатню.

Трансферна сага Мессі