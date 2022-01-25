Як у дитинстві

33-річний український боксер урізноманітнює свої робочі будні. Не секрет, що Василь Ломаченко полюбляє вставати на ковзани, щоб зіграти у хокей.

Цікаво Хотів кров із носа його підписати, – історія першого "побачення" Ломаченка та його менеджера

Цього разу українець вийшов на лід у рідному Білгород-Дністровському. На фото здається, що боксер ковзає наче по воді. Ломаченко мило підписав ряд світлин.

І тут був спійманий відрізок із дитинства,

– написав Василь.



Ломаченко взяв до рук ключку / Фото з інстаграму боксера



Василь пограв у хокей / Фото з інстаграму Ломаченка

Ломаченко чекає наступного суперника