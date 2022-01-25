Как в детстве

33-летний украинский боксер разнообразит свои рабочие будни. Не секрет, что Василий Ломаченко любит вставать на коньки, чтобы сыграть в хоккей.

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В этот раз украинец вышел на лед в родном Белгороде-Днестровском. На фото кажется, что боксер словно скользит по воде. Ломаченко мило подписал ряд фотографий.

И здесь был пойман отрезок с детства,

– написал Василий.



Ломаченко взял в руки клюшку / Фото из инстаграма боксера

Василий поиграл в хоккей / Фото из инстаграма Ломаченко

Ломаченко ждет следующего соперника