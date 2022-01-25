Как в детстве
33-летний украинский боксер разнообразит свои рабочие будни. Не секрет, что Василий Ломаченко любит вставать на коньки, чтобы сыграть в хоккей.
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В этот раз украинец вышел на лед в родном Белгороде-Днестровском. На фото кажется, что боксер словно скользит по воде. Ломаченко мило подписал ряд фотографий.
И здесь был пойман отрезок с детства,
– написал Василий.
Ломаченко взял в руки клюшку / Фото из инстаграма боксера
Василий поиграл в хоккей / Фото из инстаграма Ломаченко
Ломаченко ждет следующего соперника
- Василий Ломаченко успешно вернулся на ринг после болезненного поражения от Теофимо Лопеса. В 2021 году украинец одержал две победы над Масаоши Накатани и Ричарда Комми.
- Следующий поединок боксер из Украины хотел бы провести против Джорджа Камбососа. Австралиец отобрал у Лопеса чемпионские титулы и стал новым абсолютным чемпионом мира в легком весе.
- После победы над Комми австралиец включил Ломаченко в список потенциальных соперников и пообещал дать шанс украинцу.
- Якобы команда Ломы уже начала переговоры со стороной Камбососа. В эту дуэль может вмешаться Джервонта Дэвис, тоже претендующий на бой против абсолютного чемпиона мира.