Клімас: Треба подивитись
Егіс Клімас вперше побачив Василя Ломаченка на ринзі у 2007 році. Було це на чемпіонаті світу у Чикаго. 57-річний американець спілкувався з іншими іноземними представниками, які залишились приємно вражені талантом українця.
Читайте також Промоутер Ломаченка розповів, чому Камбосос має вийти на ринг проти українця
Воу, який малий. Треба подивитись,
– сказав Клімас.
На жаль, у цьому поєдинку Ломаченко зазнав першої поразки. Із цього часу прізвище Василя постійно було на слуху у боксерській спільноті.
"Я поставив собі таку ціль"
Після цього були Олімпійські ігри, чемпіонат світу. Але найбільше американського менеджера здивувала серії WSB. Після чого Клімас поставив собі ціль підписати Ломаченка.
Я поставив собі таку ціль, що, кров із носа, мені потрібно взяти Василя Ломаченка як боксера під своє крило,
– пригадав промоутер.
Успіх Ломаченка у 2021-му році
- Ломаченко провів у професіоналах 18 боїв, у яких здобув 16 перемог та зазнав лише дві поразки (від Орландо Солідо та Теофімо Лопеса).
- У 2021-му році Василь святкував дві звитяги – над Масайоші Накатані та Річардом Коммі.
- 33-річний український боксер хоче зустрітись з Джорджем Камбососом, щоб спробувати повернути втрачені титули чемпіона. Австралієць ще раніше пообіцяв дати шанс українцю та включив Ломаченка у список потенційних суперників.