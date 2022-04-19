Зрада відміняється, ми їдемо у збірну, – капітан Динамо попросив припинити конфлікт

На початку травня футболісти київського Динамо вирушать у збірну України. Один із лідерів киян Сергій Сидорчук прокоментував непорозуміння між клубом та УАФ.

Сидорчук: Їдемо з великим бажанням

Кияни не хотіли відпускати збірників у національну команду наприкінці квітня, але після критики змінили свою позицію. Капітан столичного клубу був засмучений тим непорозумінням, який розгорівся навколо Динамо та УАФ.

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Футболіст назвав це робочим моментом, який після діалогу був вирішений. Однак під час війни не слід було підіймати таке питання публічно.

Сергій Сидорчук підтвердив, що динамівці прибудуть у розташування збірної України 3 травня. Гравці будуть збиратись у Словенії, де буде базуватись команда, ще з 1 травня. Футболісти Шахтаря доєднаються 2 травня.

"Ми маємо з ким воювати"

Капітан Динамо заспокоїв українських уболівальників, зазначивши, що зараз у футболістів лише одна спільна мета – вийти на Мундіаль.

Сергій зізнався, що йому не сподобалось висловлювання Мирона Маркевича щодо ситуації, яка розгорнулась навколо Динамо та збірної.

Головне, що ми їдемо в збірну. Їдемо з великим бажанням. Закривайте конфлікт. Як там кажуть: "Зрада відміняється". Ми маємо з ким воювати,

– сказав Сидорчук.

Півзахисник запровонував закінчити благодійни тур Динамо поєдинком проти Шахтаря. Так зване "українське дербі". Цей матч Сидорчук запропонував провести у Словенії, де зберуться тренери клубів та збірної і всі потиснуть один одному руки

Нагадаємо, що обидва українські гранди проводять благодійне турне, у якому збирають гроші на потреби України.

Скандал вичерпаний

Поєдинок плей-офф відбору ЧС-2022 Шотландія – Україна відбудеться 1 червня. Якщо "синьо-жовті" святкуватимуть перемогу, то у фіналі зійдуться проти Уельсу (5 червня).