Ультрас Динамо: Власники Динамо поставили клуб вище за збірну

Уболівальники чемпіона України теж доєднались до того списку людей, які не розуміють позицію керівництва Динамо. Ультрас "біло-синіх" заявило, що клуб поставив свої інтереси вище за збірну України. Вони впевнені, що такий вчинок негативно вплине на імідж Динамо.

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Також у пості фанати пригадали слова Мірчі Луческу, який став на захист російських спортсменів, яких відсторонили від міжнародних змагань.

Остання заява керівництва Динамо викликає подив. Широкий загал зіткнувся з ситуацією, коли власники Динамо поставили клуб вище за збірну, а свій власний інтерес вище за народний, прикриваючись регламентом ФІФА та думкою румунського найманця Луческу, який не може зрозуміти суті санкцій проти російського спорту,

– йдеться у зверненні.

Фанати киян не розуміють, чому клуб не хоче відпускати гравців, якщо товариські матчі Динамо не мають жодного турнірного значення. Уболівальники назвали таку поведінку столичної команди саботажем проти збірної.

Попри на наше вкрай негативне ставлення до УАФ на чолі з усіма досі незасудженими Павелками та Костюченками, ганебних натуралізацій і футболу за паспортами, дії Динамо інакше як саботажем проти збірної назвати важко,

– зауважили фанати.

"Ми маємо одну велику мрію"

Уболівальники у зверненні пригадали керівництву клубу суперників, які спершу були у списку опонентів Динамо у благодійних поєдинках. Тепер Барселону, ПСЖ та Мілан заміняться значно слабшими Клужем, Аустрією та іншими.

Також за нашою інформацією Григорій Суркіс повернувся до Києва і торгується з українською владою за збереження свого місця під сонцем. Ми маємо одну велику мрію – аби Україна та футбол зокрема нарешті очистився від усього цього бруду після війни,

– йдеться у заяві.

Дивна позиція Динамо, яку не розуміє футбольна спільнота

17 квітня з'явилась шокуюча інформація про те, що Динамо не буде відпускати футболістів на збір у національну команду, який повинен розпочатись 29 квітня. Цікаво, що дата збору вже змінилась. Олександр Петраков заявив, що футболісти будуть прибувати у Словенію 1 травня, гравці Шахтаря приїдуть 2 травня.

Ігор Суркіс пояснив таке рішення клубу, яке було затверджене після того, як відбулась розмова з Мірчею Луческу.

У розташуванні столичного клубу впевнені, що благодійні матчі Динамо значно краще вплинуть на ігровий тонус футболістів, ніж тренувальний збір у національній команді.

Динамівці можуть вирушити у збірну лише 23 травня.

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Петраков може викликати у збірну нових футболістів замість динамівців.

Повний текст публікації з фейсбуку ультраса Динамо

У цей важкий для нашої країни час ми розцінюємо ганебну позицію керівництва Динамо як таку, що вкотре наносить іміджевих втрат для київського клубу та суперечить інтересам України.

Днями були затверджені оновлені дати стикових матчів збірної України на чемпіонат світу. Зайве говорити, що участь України у подібних світових форумах – це престиж для країни, а в теперішніх умовах ще й чергова відрада для нашого населення. Для широкого загалу саме збірна України з футболу – це головна команда країни.

Втім, остання заява керівництва Динамо викликає подив. Широкий загал зіткнувся з ситуацією, коли власники Динамо поставили клуб вище за збірну, а свій власний інтерес вище за народний, прикриваючись регламентом ФІФА та думкою румунського найманця Луческу, який не може зрозуміти суті санкцій проти російського спорту.

У той час, коли збірна України має всі шанси вийти на чемпіонат світу, а її головний тренер оголошує збори, керівництво Динамо переконує, що товариські матчі, які не мають жодного турнірного значення, значно важливіші за підготовку збірної. Команда, яку вважають народним надбанням, відмовляється слідувати інтересам збірної України. Саме так це виглядає для широкого загалу. І це відбувається у той час, коли за Україною стежить весь світ!

Попри на наше вкрай негативне ставлення до УАФ на чолі з усіма досі незасудженими Павелками та Костюченками, ганебних натуралізацій і футболу за паспортами, дії Динамо інакше як саботажем проти збірної назвати важко.

Ігри з грандами європейського футболу, заради яких динамівців і випускали закордон, схоже, таки не відбудуться. Замість Мілану, Барселони, Аяксу та ПСЖ нам пропонують подивитись матчі з Левські, Клужем та Аустрією. То й же Галатасарай іде 14-м в чемпіонаті, а Айнтрахт – 10-м. Це і є ті надважливі суперники, через яких динамівці не можуть поїхати до збірної уже зараз. Існують ще наївні люди, які думають, що Суркіси дотримуються своїх обіцянок.

Також за нашою інформацією Григорій Суркіс повернувся до Києва і торгується з українською владою за збереження свого місця під сонцем. Ми маємо одну велику мрію – аби Україна та футбол зокрема нарешті очистився від усього цього бруду після війни.