Маркевич: Це свавілля з боку Динамо
Легендарний тренер неприємно вражений таким рішенням Динамо, яке руйнує усі плани тренерського штабу збірної України. Мирон Маркевич розкритикував такий вчинок "біло-синіх", назвавши його керівника Ігоря Суркіса українофобом.
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Навіть не міг очікувати, що таке може статися. Я шокований. Я вважаю, що це свавілля з боку Динамо і його треба припиняти. Суркіси завжди були українофобами, а зараз це навіть не обговорюється. Раніше я воював із ними все життя, тепер вони повністю розкрилися,
– заявив Маркевич.
"Позиція Динамо мене шокує"
Колишній наставник Металіста та Дніпра переконаний, що у теперішній ситуації інтереси збірної України повинні бути значно вище, ніж клубні. Національну команду потрібно підготувати до гри проти Шотландії, а згодом, можливо, й до матчу проти Уельсу.
Маркевич впевнений, що збірна могла зібрати команду значно раніше та провести не один збір, а цілих три. Україна могла домовитись про ряд благодійних матчів, які зараз проводять Шахтар та Динамо.
Вирішили розпочати підготовку за місяць – нехай буде так. Але позиція Динамо мене шокує, якщо це правда,
– додав тренер.
"Біло-сині" дотримують дивної думки
- 17 квітня з'явилась шокуюча новина про те, що Динамо не відпустить збірників у національну команду на збір, який 29 квітня розпочнеться у Словенії.
- Ігор Суркіс пояснив таке рішення "біло-синіх", яке було вирішене після розмови з Мірчею Луческу. Президент Динамо не бачить проблеми, якщо футболісти підтягнуться до збірної аж 23 травня, а це за тиждень до матчу проти Шотландії.
- На думку клубу, гравці зможуть добре підготуватись до поєдинку за національну команду, якщо гратимуть у складі Динамо в благодійних зустрічах.
- Замість динамівців Олександр Петраков може викликати інших гравців на тренувальний збір.