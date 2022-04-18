Маркевич: Це свавілля з боку Динамо

Легендарний тренер неприємно вражений таким рішенням Динамо, яке руйнує усі плани тренерського штабу збірної України. Мирон Маркевич розкритикував такий вчинок "біло-синіх", назвавши його керівника Ігоря Суркіса українофобом.

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Навіть не міг очікувати, що таке може статися. Я шокований. Я вважаю, що це свавілля з боку Динамо і його треба припиняти. Суркіси завжди були українофобами, а зараз це навіть не обговорюється. Раніше я воював із ними все життя, тепер вони повністю розкрилися,

– заявив Маркевич.

"Позиція Динамо мене шокує"

Колишній наставник Металіста та Дніпра переконаний, що у теперішній ситуації інтереси збірної України повинні бути значно вище, ніж клубні. Національну команду потрібно підготувати до гри проти Шотландії, а згодом, можливо, й до матчу проти Уельсу.

Маркевич впевнений, що збірна могла зібрати команду значно раніше та провести не один збір, а цілих три. Україна могла домовитись про ряд благодійних матчів, які зараз проводять Шахтар та Динамо.

Вирішили розпочати підготовку за місяць – нехай буде так. Але позиція Динамо мене шокує, якщо це правда,

– додав тренер.

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