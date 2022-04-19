Підсилення атаки

Як анонсувалось раніше, Артем Довбик доєднався до Динамо, яке базується у Румунії. Нападник зіграє за столичний клуб у благодійному турне на підтримку України, а також зможе підтримати форму перед вояжем у Словенію.

Цікаво дізнатись Кінець скандалу: Динамо погодилось відпустити футболістів у збірну України

Саме там збірна України розпочне готуватись до важливого поєдинку плей-офф відбору ЧС-2022 проти Шотландії.

Як бачимо, то гравець Дніпра-1 перебуває у чудовому настрої та радий знову повернутись до улюбленої справи.



Довбик тренується з киянами / Фото Динамо

Навколо від'їзду футболістів Динамо у збірну України розв'язався скандал. "Біло-сині" відмовились відпускати гравців у розташування національної команди наприкінці квітня. Але після цілої гори критики змінили своє рішення. 3 травня динамівці приїдуть у збірну.

Нагадаємо, що Довбик закінчив першу частину сезону УПЛ у статусі найкращого бомбардира ліги. Артем наколотив у ворота суперників 14 м'ячів, випередивши динамівця Віктора Циганкова.

Зверніть увагу! Довбик пожертвував свою історичну футболку збірної України для аукціону на підтримку ЗСУ. У ній Артем забивав у ворота Швеції на Євро-2020. За лот виручили 100 тисяч гривень.