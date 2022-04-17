Збір може відбутись без динамівців

За інформацією журналіста Сергія Болотнікова, керівництвом Динамо не готове відпускати у збірну футболістів наприкінці квітня. Начебто київський клуб вже повідомив про таке дивне рішення УАФ.

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"Біло-сині" готові відпустити гравців у розташування національної команди не раніше 23 травня. У Динамо впевнені, що збірники будуть мати достатню ігрову практику, яку здобудуть у благодійних поєдинках. Тому динамівцям не обов'язково вирушати у розташування команди Олександра Петракова на тренувальний збір, а безпосередньо доєднатись до команди перед грою проти Шотландії.

Зверніть увагу! Матч плей-офф відбору ЧС-2022 Шотландія – Україна відбудеться 1 червня. Якщо "синьо-жовтим" вдасться здобути перемогу, то за путівку у Катар підопічні Петракова будуть боротись проти Уельсу.

Саме 29 квітня має розпочатися збір для підготовки до матчу плей-оф відбору ЧС-2022 проти Шотландії.

Наразі УАФ та офіційний сайт Динамо не висунув таку інформацію.

Також Болотніков повідомив, що деякі іноземні клуби готові відпустити українських легіонерів раніше офіційного терміну. Все заради якісної підготовки збірної України до важливого виїзного поєдинку.



Лист від Динамо / Фото з KDK

Динамівці, які викликані у збірну України на збір

Георгій Бущан

Олександр Караваєв

Ілля Забарний

Олександр Сирота

Денис Попов

Сергій Сидорчук

Віктор Циганков

Микола Шапаренко

Віталій Буяльський

Денис Гармаш

Артем Бєсєдін.

Нагадаємо, що національна команда готуватиметься у Словенії. Таку країну запропонували в УЄФА. Підопічні Петракова проведуть ряд контрольних спарингів. Серед суперників розглядають збірну Італії.