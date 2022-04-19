Динамо змінило думку

Президент УАФ Андрій Павелко розповів, що провів розмову з Ігорем Суркісом щодо вояжу динамівців у збірну України. Власник Динамо запевнив, що усі викликані гравці вирушать у розташування "синьо-жовтих" 3 травня.

До теми Дії Динамо інакше як саботажем проти збірної назвати важко, – ультрас київського клубу

Очільник Асоціації подякував Ігорю Суркісу за розуміння та підтримку національної збірної.

Відзначимо, що збір повинен був розпочатись 29 квітня, але був перенесений на 1 травня. 2 травня до збірної доєднаються гравці Шахтаря. Це рішення було узгоджено з головним тренером "синьо-жовтих" Олександром Петраковим.

Скандальна позиція Динамо щодо збірної України

Повний текст із публікації з фейсбуку Павелка

Набрав президента київського Динамо. Конструктивно поговорили щодо збірної України. Ігор Суркіс запевнив, що всі футболісти ФК Динамо Київ, яких викликав Олександр Петраков, будуть у розташуванні збірної 3 травня. Дякую президенту Динамо за розуміння і підтримку національної збірної! Слава ЗСУ! Слава Україні!