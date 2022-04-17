Рішення після розмови з Луческу

Олександр Петраков недорахується одразу 12 футболістів на зборі збірної України у Словенії, який розпочнеться 29 квітня. Все через те, що Динамо не буде відпускати так рано своїх гравців у національну команду.

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Президент Динамо Ігор Суркіс пояснив таке рішення київського клубу. Кияни готові відпустити футболістів не раніше 23 травня за декілька днів до важливого матчу плей-офф відбору ЧС-2022 проти Шотландії.

В офіційному листі йде мова про те, що футболісти підійдуть до поєдинку збірної у хорошому тонусу завдяки благодійним матчам Динамо. Тому у розташуванні "біло-синіх" не бачать сенсу відпускати гравців на збір, який розпочнеться наприкінці квітня.

Це саме підтвердив Ігор Суркіс. Очільник Динамо додав, що таке рішення було прийняте після розмови з головним тренером команди Мірчею Луческу. Румунський спеціаліст впевнений, що поєдинку у складі Динамо будуть більш корисні для ігрового тонусу та принесуть лише користь українській збірній.

Суркіс: Я не бачу жодних проблем

Президент київського клубу повністю довіряє досвідченій думці "Містера". Суркіс додав, що клуб прагне забезпечити високий результат виступу збірної за участі своїх гравців якраз за рахунок можливості останніх не втратити ігровий тонус, набутий під час благодійного турне Європою.

Я не бачу жодних проблем, якщо 12 гравців Динамо, котрих викликано до збірної, прибудуть у розпорядження тренерського штабу Петракова у термін із 23 травня, згідно з Регламентом ФІФА зі статусу і трансферу гравців. При цьому я закликаю футбольну спільноту до взаємоповаги та здорового глузду. Створімо для національної збірної максимально сприятливі умови підготовки – без істерики та спекуляцій,

– відповів Суркіс.

Цікаво, що Динамо готове відпустити збірників лише за тиждень до матчу проти Шотландії, який відбудеться 1 червня. Наразі невідомо, чи подобається таке рішення головному тренеру "синьо-жовтих" Олександру Петракову.