"Нова молода кров" для збірної України

За інформацією джерела, відомо прізвища вже семи футболістів, які можуть прибути у збірну замість динамівців. Не обійдеться у цій ситуації без дебютантів.

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Хто може приїхати у збірну України

Артем Бондаренко (Шахтар)

Георгій Судаков (Шахтар)

Андрій Тотовицький (Колос)

Єгор Назарина (Зоря)

Олександр Сваток (Дніпро-1)

Єгор Ярмолюк (Дніпро-1)

Владислав Калітвінцев (Олександрія)

Прізвища інших гравців стануть відомі дещо пізніше. Все залежить від того, чи Динамо не змінить свою позицію щодо своїх збірників.

Нагадаємо, що Олександр Петраков викликав на тренувальний збір, який передуватиме матчу плей-офф відбору ЧС-2022 проти Шотландії, аж 12 гравців київського клубу.

Чому Динамо не відпускає футболістів у збірну України.

За словами Ігоря Суркіса, таке рішення було прийняте після розмови з головним тренером команди Мірчею Луческу. Футболісти Динамо підійдуть у кращому ігровому тонусі до матчу збірної, якщо буде виступати у складі київського клубу у благодійних поєдинках.

Хоча на тренувальному зборі Україна теж проведе ряд контрольних спарингів.

Президент Динамо не побачить проблем, якщо динамівці приїдуть у розташування національної команди не швидше, ніж 23 травня, а це за тиждень до гри проти Шотландії (1 червня).

Таку позицію киян негативно прийняли у футбольному колі. Легендарний тренер Мирон Маркевич та коментатор Віктор Вацко розкритикували таке рішення чемпіона України.