"Золотий м'яч" потрібно було віддати Еріксену, – захисник Барселони, який є другом Мессі
Джерело:Record
Футболіст Барселони Дані Алвес заявив, що "Золотий м'яч" можна було віддати Крістіану Еріксену. Гравець збірної Данії заслужив нагороду після усіх випробовувань.
Дані Алвес: Еріксен заслужив виграти "Золотий м'яч"
Своєю думкою бразильський футболіст, який нещодавно повернувся у Барселону, поділився ще перед церемонією нагородження. Дані Алвес вважає, якби Крістіан Еріксен виграв "Золотий м'яч", то це було б гарною несподіванкою для усіх.
Цікаво Мессі отримав Золотий м'яч 2021: сперечатися про це немає сенсу
Еріксен заслужив виграти "Золотий м'яч" цього року. Все через те, що йому довелось пережити. Це було б великим посланням для усього футбольного світу, люди стали б більш чуйними,
– видання процитувало слова захисника з посиланням на Sky Sport Italia.
Володарем "Золотого м'яча" став Ліонель Мессі. Для Лео ця нагорода вже сьома у кар'єрі. Роберт Левандовський, який посів друге місце, отримав нагороду "Найкращий бомбардир".
Історія з незламним Еріксеном: головне
- Футболісту збірної Данії стало погано прямо під час матчу-відкриття Євро-2020 проти Фінляндії. У півзахисника Інтера зупинилось серце. Медиками довелось приводити до тями Крістіана прямо на футбольному полі.
- Його партнери по команді створили коло навколо постраждалого, щоб момент не зміг повністю потрапити в об'єктиви камер. На поле ледь не вибігла кохана Еріксена. Її заспокоювали капітан команди Сімон К'єр та голкіпер Каспер Шмейхель.
- Поєдинок був відновлений за деякий час. Гравці збірної Данії розповіли, що дограли матч на прохання самого Еріксена. На жаль, перемогти Данії не вдалось – 0:1 звитяга фінів.
- Йому зробили операцію, встановивши кардіостимулятор. Із ним Крістіан не зможе виступати за Інтер в Італії, тому розглядає варіант із поверненням у нідерландський Аякс. Футболіст не збирається вішати бутси на цвях.