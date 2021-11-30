Дані Алвес: Еріксен заслужив виграти "Золотий м'яч"

Своєю думкою бразильський футболіст, який нещодавно повернувся у Барселону, поділився ще перед церемонією нагородження. Дані Алвес вважає, якби Крістіан Еріксен виграв "Золотий м'яч", то це було б гарною несподіванкою для усіх.

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Еріксен заслужив виграти "Золотий м'яч" цього року. Все через те, що йому довелось пережити. Це було б великим посланням для усього футбольного світу, люди стали б більш чуйними,

– видання процитувало слова захисника з посиланням на Sky Sport Italia.

Володарем "Золотого м'яча" став Ліонель Мессі. Для Лео ця нагорода вже сьома у кар'єрі. Роберт Левандовський, який посів друге місце, отримав нагороду "Найкращий бомбардир".

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