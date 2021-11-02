Варіант для продовження кар'єри

Півзахисник збірної Данії не зможе продовжити свою кар'єру в Інтері. Член медичного комітету Федерації футболу Італії Франческо Браконаро раніше заявляв, що Еріксен не буде допущений до матчів у Серії А з серцевою патологією. Для того, щоб знову одягнути футболку "нерадзуррі", за яких виступає із 2020 року, йому необхідно видалити кардіостимулятор.

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За правилами італійських ліг, футболіст не може грати з кардіостимулятором у серці. Крістіан Еріксен не ставить хрест на своїй кар'єрі. Футболіст шукає усі можливі варіанти продовження кар'єрі. Вже найближчим часом півзахисник може перебратись в Аякс.

29-річний гравець вже виступав за різні команди нідерландського Аякса протягом 2009 – 2013 років. Після чого перебрався у англійський Тоттенхем.

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