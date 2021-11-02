Варіант для продовження кар'єри
Півзахисник збірної Данії не зможе продовжити свою кар'єру в Інтері. Член медичного комітету Федерації футболу Італії Франческо Браконаро раніше заявляв, що Еріксен не буде допущений до матчів у Серії А з серцевою патологією. Для того, щоб знову одягнути футболку "нерадзуррі", за яких виступає із 2020 року, йому необхідно видалити кардіостимулятор.
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За правилами італійських ліг, футболіст не може грати з кардіостимулятором у серці. Крістіан Еріксен не ставить хрест на своїй кар'єрі. Футболіст шукає усі можливі варіанти продовження кар'єрі. Вже найближчим часом півзахисник може перебратись в Аякс.
Головне про зупинку серця Еріксена на Євро-2020
- Крістіан Еріксен знепритомнів під час матчу-відкриття чемпіонату Європи-2020 Данія – Фінляндія. Поєдинок був призупинений, але згодом на прохання самого гравця був дограний. Зустріч, яка мала жахливий сценарій, завершилась мінімальною перемогою фінів (0:1).
- Півзахисник раптово впав на газон, гравці та лікарі прибігли надати допомогу Еріксену. Вони довго не могли повернути до життя Крістіана.
- Капітан збірної Данії Сімон К'єр не лише допоміг Еріксену, а й заспокоїв кохану постраждалого, яка зі сльозами на очах вибігла на поле. Також допоміг К'єру голкіпер Каспер Шмейхель.
- Згодом медики повідомили страшну звістку – у Крістіана зупинилось серце на футбольному полі. На щастя, півзахисника вдалось реанімувати.
- 15 червня Еріксен вперше звернувся до фанатів із лікарняної палати. Йому зробили операцію, встановивши кардіостимулятор. Після цього футболіст Інтера довго відновлювався. Моторошний епізод із Еріксеном ледь не став смертельним.