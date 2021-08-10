Еріксен не повішає бутси на цвях

17 червня Крістіану Еріксену встановили кардіостимулятор після зупинки серця у матчі Данія – Фінляндія на Євро-2020. Футболіст відновлюється від операції та швидше за все вже не зіграє в італійській Серії А.

До теми Крістіану Еріксену, який пережив зупинку серця, забороняють грати в Італії

Півзахисник не буде допущений до матчів в італійській першості через серцеву патологію. Еріксен знову зможе одягнути футболку Інтера в офіційних матчах лише у тому випадку, якщо лікарі видалять дефібрилятор. Це стане доказом усунення патології.

Однак у футболіста є чудовий запасний варіант – Аякс. 29-річний півзахисник є вихованцем нідерландського клубу, де виступав до 2013 року. Після чого перейшов в англійський Тоттенхем. А у січні 2020 почав грати за Інтер.

У сезоні-2020/2021 Еріксен відіграв за італійський клуб 24 матчі, у яких забив 4 голи та заробив 2 жовті картки. Чинний контракт футболіста з "нерадзуррі" розрахований до кінця червня 2024 року.

Еріксен знепритомнів під час матчу Євро-2020: головне