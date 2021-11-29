Мессі – переможець Ballon d’Or

Перемогу здобув Ліонель Мессі. Для нього це сьома нагорода. Він випередив в голосуванні Роберта Левандовського.

Варте уваги Що ви знаєте про "Золотий м'яч": тест до 65 церемонії France Football

Обидва "Золоті м'ячі" до місця церемонії доставили пілоти Формули-1 – Фернандо Алонсо та Естебан Окон. Під час церемонії вони отримали футболки збірної Іспанії та Франції зі своїми іменами та номерами. Після цього на футболці Алонсо свій автограф залишив Педрі, а на футболці Окона – свій Кіліан Мбаппе.

Педрі отримав Копа Трофі

Півзахисник збірної Іспанії та Барселони Педрі отримав під час церемонії трофей імені Реймонда Копа – найкращому молодому гравцю (до 21 року). Її вперше вручили у 2018 році, і її здобув Мбаппе. У 2019 році нагороду отримав Маттейс де Лігт.

Вшанування пам'яті Марадони та Мюллера

Також під час церемонії нагородження вшанували пам'ять Дієго Марадони та Герда Мюллера. Аргентинець так і не отримав "Золотий м'яч", адже коли він виступав, його вручали лише європейським футболістам.

Герд Мюллер здобув "Золотий м'яч" у 1970 році.

Левандовський – найкращий бомбардир

Роберт Левандовський отримав і звання найкращого бомбардира року. Поляк забив 64 голи в 53 матчах за рік.

Жіночий "Золотий м'яч"

Іспанка Алексія Путельяс отримала жіночий "Золотий м'яч". В цьому сезоні вона виграла з Барселоною жіночу Лігу чемпіонів, а також чемпіонат Іспанії. До цього УЄФА визнала її найкращою футболісткою 2020/2021.

Премія Льва Яшина

Найкращим воротарем визнали Джанлуїджі Доннарумму. До цього він вже отримав нагороду найкращого футболіста Євро-2020, а в голосуванні за "Золотий м'яч" став лише десятим.

Челсі – найкращий клуб року

Нагороду найкращому клубу року вручили англійському Челсі. Все через кількість номінантів у складі команди.

Результати голосування

На перемогу претендували 30 футболістів. За них свої голоси віддавали журналісти з цього світу (кожен з них обирав п'ять кандидатів, які отримували бали від одного до п'яти). Результати сумувалися, і в залежності від того визначали місце в списку.