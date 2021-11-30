Правила голосування

Для початку варто нагадати, що переможця Золотого м'яча обирають голосуванням журналісти. Час від часу правила голосування змінюють (для прикладу, під час об'єднання нагороди з ФІФА, за переможця голосували журналісти, тренери та капітани національних збірних. Після 2016 року – лише журналісти).

До теми Мессі – володар Золотого м'яча 2021

Редакція France Football перед тим складає список з 30 футболістів, які можуть претендувати на нагороду. І журналісти з усього світу віддають свої голоси (колись це був один журналісти від однієї країни з Європи. Згодом правило змінили, і голосувати також можуть журналісти з країн, які хоча б один раз виступили на чемпіонаті світу. Загалом таких журналістів – близько 180). Журналіст обирає свою п'ятірку претендентів, де перше місце отримує шість балів, друге місце – чотири, третє – три, четверте два, а п'яте – один бал.

Після голосування усіх журналістів, бали сумуються, і так визначається переможець. У 2021 році ним став Лео Мессі, який набрав 613 балів. Роберт Левандовський, який опинився другим – 580.

Проблеми голосування

Залучивши широке коло журналістів до визначення переможця Золотого м'яча, редакція France Football фактично знімає з себе відповідальність за результати. Адже все вирішують голоси журналістів, які вони віддали за конкретного футболіста. Відтак і звинуватити France Football у тому, що Мессі недостойний Золотого м'яча у 2021 році – нелогічно.

Ясна річ, що у випадку голосування чималу роль відіграють особисті симпатії журналіста. Мессі – більш медійна персона. На відміну від того ж Левандовського. Аргентинець зі своєю збірною у 2021 році виграв Копа Америка, у той час як Левандовський відзначився лише на "внутрішньому ринку" – чемпіонаті Німеччини, і провалився зі збірною на Євро-2020 (останнє місце в групі та лише одне набране очко). Хоча і тут поляка не варто звинувачувати, адже свої три голи на турнірі він забив, от тільки партнери виявилися не його рівня.

Важливо! У 2020 році Левандовський заслуговував отримати "Золотий м'яч" завдяки своїй грі.

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Та й під час голосування важливу роль відіграють не лише трофеї чи забиті голи, але й те, наскільки гравець важливий для своєї команди. Адже той же Жоржиньо в цьому році виграв і Євро-2020, і Лігу чемпіонів. Але навряд чи його назвеш незамінним гравцем для Челсі чи збірної Італії. Важливим – так, центральною фігурою в побудові гри – навряд.

Ми можемо бути згідні чи не згідні з результатами голосування, створювати петиції з вимогою скасувати ці результати чи радіти перемозі Мессі. Ламати клавіатури в суперечках в соцмережах з представниками "іншого табору". Але незмінним залишиться лише те, що Мессі отримав Золотий м'яч 2021. Свій сьомий трофей.