Зінченко взяв участь у фотосесії Арсенала перед стартом нового сезону АПЛ: яскраві кадри
3 серпня 2022 , 11:01Читать новость на русском
Джерело:сайт Арсенала
Олександр Зінченко взяв участь у традиційній офіційній фотосесії Арсенала перед стартом нового сезону АПЛ. Українець готується до офіційного дебюту у новій команді.
Зінченко готується до офіційного дебюту
На сайті лондонського арсеналу розмістили світлини команди з традиційної фотосесії напередодні старту нового сезону АПЛ. Зінченко засвітися на нових кадрах "канонірів".
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У цьому заході брали участь всі гравці основного складу першої команди, а також тренери. Зазначимо, що позували "каноніри" у новенькій домашній формі від компанії Adidas.
Зінченко на традиційній фотосесії команди / Фото ФК Арсенал
Українець взяв участь у фотосесії нового клубу / Фото ФК Арсенал
Перехід Зінченка в Арсенал
- Зінченко підписав угоду з лондонським клубом 22 липня. А через два дні українець вже дебютував у складі Арсенала у товариському матчі проти Челсі.
- Його контракт із "канонірами" розрахований до кінця 2026 року.
- Українець вийшов у стартовому складі Арсеналу на фінал товариського турніру Emirates Cup, де його команда здобула перемогу.
- Керівництво лондонського клубу в захваті від трансферу Олександра в Арсенал.