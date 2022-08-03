Зінченко взяв участь у фотосесії Арсенала перед стартом нового сезону АПЛ: яскраві кадри

Олександр Зінченко взяв участь у традиційній офіційній фотосесії Арсенала перед стартом нового сезону АПЛ. Українець готується до офіційного дебюту у новій команді.

Зінченко готується до офіційного дебюту

На сайті лондонського арсеналу розмістили світлини команди з традиційної фотосесії напередодні старту нового сезону АПЛ. Зінченко засвітися на нових кадрах "канонірів".

Варте уваги Зінченко виграв перший трофей у складі Арсеналу: "каноніри" розгромили Севілью 6:0

У цьому заході брали участь всі гравці основного складу першої команди, а також тренери. Зазначимо, що позували "каноніри" у новенькій домашній формі від компанії Adidas.

Зінченко на традиційній фотосесії команди / Фото ФК Арсенал

Українець взяв участь у фотосесії нового клубу / Фото ФК Арсенал

Перехід Зінченка в Арсенал

Зінченко підписав угоду з лондонським клубом 22 липня. А через два дні українець вже дебютував у складі Арсенала у товариському матчі проти Челсі.

Його контракт із "канонірами" розрахований до кінця 2026 року.

Українець вийшов у стартовому складі Арсеналу на фінал товариського турніру Emirates Cup, де його команда здобула перемогу.

Керівництво лондонського клубу в захваті від трансферу Олександра в Арсенал.

Вже у п'ятницю, 5 серпня, Арсенал Зінченка відкриє новий сезон АПЛ виїзним матчем проти Крістал Пелас. Початок зустрічі о 22:00.