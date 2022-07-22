Зінченко – гравець Арсенала

Футболіст Манчестер Сіті Олександр Зінченко офіційно став гравцем Арсенала. Наразі деталі контракту з 25-річним українцем не розкриваються.

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Раніше інсайдер Фабріціо Романо повідомляв, що українець підписав контракт із "канонірами" до кінця 2026 року.

Суму угоди Арсенал також не назвав. Повідомлялося, що Арсеналу доведеться викласти за футболіста 30 мільйонів фунтів стерлінгів. Ще 2 мільйони передбачені бонусними виплатами.

За декілька годин до оголошення інформації щодо підписання угоди, футболіст поділився у своєму інстаграмі зворушливим відео. Він попрощався зі своїми колегами з МанСіті та подякував колегам за співпрацю.

Олександр став другим футболістом "містян", який влітку перейшов в Арсенал. Перед цим лондонський клуб підписав нападника Габріела Жезуса за 52.2 мільйонів євро. Крім цього, очолює "Канонірів" іспанець Мікель Артета – колишній помічник Пепа Гвардіоли у Манчестер Сіті.

Цікаво. Трансфер Зінченка є другим найдорожчих серед українців за всю історію. Більше заплатив лише Челсі за Андрія Шевченка у 2006 році – майже 44 мільйонів євро.

Кар'єра Зінченка у складі "містян"