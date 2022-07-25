Гаспар: Трансфер Зінченка планувався ще 6 місяців тому

Технічний директор Арсенала Еду Гаспар прокоментував підписання Зінченка. Фахівець задоволений, трансфером українця.

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Ми дуже раді, що у нас є Зінченко, тому що він гравець, на якого ми дійсно були націлені. Це футболіст, який, на нашу думку, має характеристики та якості, що точно підвищать наш рівень складу,

– наголосив технічний директор клубу.

У новому клубі Олександр знову працюватиме з головним тренером Мікелем Артетою. Іспанець знайомий українцю за роботою в Сіті, де Артета був асистентом Хосепа Гвардіоли.

"‎Трансфер Зінченка планувався ще приблизно 6 місяців тому, щоб якнайкраще підсилити цю позицію таким чином, як Мікель Артета хоче будувати гру.‎

‎Мікель, звичайно, знає його більше, ніж будь-хто, тому що вони працювали разом, але вся зібрана інформація про Зінченка була топовою. Не тільки про його якості як футболіста, але і як особистості. Для нас важливо мати в складі такого гравця‎", – додав Гаспар.

Зінченко у лондонському Арсеналі