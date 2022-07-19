Переїзд у Лондон

За інформацією інсайдера Фабріціо Романо, Олександр Зінченко вже уклав угоду з лондонським клубом. Український футболіст начебто вже підписав контракт до 2026 року.

До теми Арсенал та Манчестер Сіті досягли усної домовленості щодо трансферу Зінченка

Найближчими днями Зінченко повинен пройти медичний огляд. Після чого Арсенал офіційно презентує лівого захисника Манчестер Сіті.

"Містяни" після довгих розумів таки погодився продати українця. Раніше чемпіон АПЛ запросив за Зінченка пропозицію у вигляді 35 мільйонів фунтів стерлінгів. Однак погодились на дещо меншу пропозицію "канонірів" – у 30 мільйонів фунтів стерлінгів.

Нагадаємо, що в Олександра є контракт із МанСіті до кінця червня 2024 року. Зінченко у розташуванні Сіті підготовку до нового сезону АПЛ.

Відзначалось, що серед претендентів на українського легіонера був ще один лондонський клуб – Челсі.

Як виступав Зінченко у МанСіті