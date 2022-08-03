Зинченко готовится к официальному дебюту

На сайте лондонского арсенала разместили фотографии команды по традиционной фотосессии в преддверии старта нового сезона АПЛ. Зинченко засветится на новых кадрах "канониров".

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В этом мероприятии приняли участие все игроки основного состава первой команды, а также тренеры. Отметим, что позировали "канониры" в новой домашней форме от компании Adidas.

Зинченко на традиционной фотосессии команды / Фото ФК Арсенал

Украинец принял участие в фотосессии нового клуба / Фото ФК Арсенал

Переход Зинченко в Арсенал