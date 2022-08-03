Зінченко готується до офіційного дебюту

На сайті лондонського арсеналу розмістили світлини команди з традиційної фотосесії напередодні старту нового сезону АПЛ. Зінченко засвітися на нових кадрах "канонірів".

Варте уваги Зінченко виграв перший трофей у складі Арсеналу: "каноніри" розгромили Севілью 6:0

У цьому заході брали участь всі гравці основного складу першої команди, а також тренери. Зазначимо, що позували "каноніри" у новенькій домашній формі від компанії Adidas.

Зінченко на традиційній фотосесії команди / Фото ФК Арсенал

Українець взяв участь у фотосесії нового клубу / Фото ФК Арсенал

Перехід Зінченка в Арсенал