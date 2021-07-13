Єдиний українець: Зінченко – у символічній збірній Євро-2020
13 липня 2021 , 16:15Читать новость на русском
Джерело:твітер Squawka Bet
Олександр Зінченко був один із лідерів на полі у збірній України. Футболіст став єдиним гравцем "синьо-жовтих", який потрапив у символічну команду статистичного порталу Squawka.
Відзнака Зінченка
Авторитетний статистичний портал Squawka визначив найкращого гравця української збірної на Євро-2020. Ним став лівий захисник Манчестер Сіті Олександр Зінченко.
До теми Не Ярмоленко: названо найкращого футболіста збірної України на Євро-2020
24-річний півзахисник став єдиним серед українців, хто потрапив у символічну збірну турніру. Щоправда, при складанні команди єдиною умовою було таке – використовувати тільки одного футболіста з кожної збірної.
- На чемпіонаті Європи-2020 Зінченко відіграв 5 матчів, у яких забив один гол та віддав таку ж кількість передач.
Символічна збірна
- Голкіпер: Янн Соммер (Швейцарія)
- Захисник: Гаррі Магвайр (Англія), Сімон К'єр (Данія), Джорджо К'єлліні (Італія)
- Півзахисники: Олександр Зінченко (Україна), Педрі (Іспанія), Поль Погба (Франція), Мемфіс Депай (Нідерланди)
- Нападники: Кріштіану Роналду (Португалія), Патрік Шик (Чехія), Ромелу Лукаку (Бельгія)
- Не лише Squawka відзначила гру Зінченка. Ще раніше SofaScore виділив поміж інших дії українця. Олександра відзначили представники УЄФА та авторитетні статистичні портали InStat та WhoScored.
- Лідер збірної України – автор першого взяття воріт Швеції в 1/8 фіналу Євро-2020. Захисник Манчестер Сіті відгукнувся на класну передачу шведою від капітана "синьо-жовтих" Андрія Ярмоленка та в один дотик пробив повз голкіпера. Матч Олександр догравав із капітанською пов'язкою, яка перейшла до нього після заміни все того ж Ярмоленка.