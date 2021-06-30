Чергова відзнака Зінченка

Гру Олександра Зінченка вже відзначили представники УЄФА та портал InStat. Не могли обійти осторонь і авторитетний портал WhoScored.

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Лідер збірної України провів відмінну гру та дотримав слово про відданість на футбольному полі. Того вечора була одна велика та потужна команда на чолі з чудовим тактиком Андрієм Шевченком. Експерти високо оцінили гру захисника Манчестер Сіті та вручили йому звання найкращого футболіста матчу.

Гра Зінченка була оцінена у 9.0. Друге та третє місце за оцінкою в українській збірній посіли Андрій Ярмоленко та Ілля Забарний. Обом поставили по 7.1.



Оцінки гравців після матчу Швеція – Україна / Скриншот із WhoScored

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