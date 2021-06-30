Чергова відзнака Зінченка
Гру Олександра Зінченка вже відзначили представники УЄФА та портал InStat. Не могли обійти осторонь і авторитетний портал WhoScored.
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Лідер збірної України провів відмінну гру та дотримав слово про відданість на футбольному полі. Того вечора була одна велика та потужна команда на чолі з чудовим тактиком Андрієм Шевченком. Експерти високо оцінили гру захисника Манчестер Сіті та вручили йому звання найкращого футболіста матчу.
Гра Зінченка була оцінена у 9.0. Друге та третє місце за оцінкою в українській збірній посіли Андрій Ярмоленко та Ілля Забарний. Обом поставили по 7.1.
Оцінки гравців після матчу Швеція – Україна / Скриншот із WhoScored
Зінченко вивів Україну в 1/4 фіналу Євро-2020: головне
- Олександр Зінченко із перших хвилин з'явився на футбольному полі. Та вже на 27-й хвилині розмочив нулі на табло після чудової передачі Ярмоленка.
- У другому таймі Олександр на правах одного із лідерів повів команду вперед. Україна та Швеція не змогли в основний час визначити чвертьфіналіста чемпіонату Європи. Все вирішувалось у додаткових таймах, а от до серії пенальті команди не дотягнули.
- На 120+1 хвилині Довбик після передачі все того ж Зінченка вивів Україну в 1/4 фіналу. Наша команда переписала історію.
- Відзначимо, що в овертаймі Андрій Шевченко змінив втомленого Ярмоленка. Тоді капітанська пов'язка перейшла до Зінченка.
- Манчестер Сіті вражений грою українського футболіста у грі проти шведів. Такого твітера чемпіонів АПЛ не бачив ще ніхто.