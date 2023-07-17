Олександр Зінченко через травму литкового м'яза пропустив кінцівку минулого сезону. Проте найгірше вже позаду і гравець збірної України вже розпочав тренування в загальній групі. Тож Мікель Артета включив Олександра до заявки в турне до США.

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Окрім Зінченка до списку потрапили літні новачки Арсеналу – Кай Гаверц, Юр'єн Тімбер та останнє топ-придбання "канонірів" Деклан Райс. Загалом до заявки потрапили 29 гравців.

Список гравців Арсеналу / arsenal.com

Літак з делегацією лондонського клубу подолав Атлантику та прибув до Вашингтона. Вже 19 липня підопічних Мікеля Артети очікує перша гра. В рамках турне "каноніри" проведуть три поєдинки. Очікується, що Зінченко зможе зіграти в останньому з них.

Матчі Арсеналу в США

Арсенал – Зірки МЛС (20 липня)

Арсенал – Манчестер Юнайтед (23 липня)

Арсенал – Барселона (26 липня)

Нагадаємо, що свій перший офіційний матч у новому сезоні Арсенал проведе 6 серпня. Підопічні Артети зіграють проти Манчестер Сіті у Суперкубку Англії.