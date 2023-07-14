Цього літа Арсенал проводить активну трансферну кампанію. Лондонці придбали у Челсі німця Кая Хаверца, який обійшовся клубу у 70 мільйонів євро.

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Тепер же команда Мікеля Артети серйозно посилила оборону. Офіційний сайт "канонірів" оголосив про підписання 22-річного захисника Аякса Юр'єна Тімбера.

Топове підсилення для команди Зінченка

Футболіст обійшовся Арсеналу у 40 мільйонів євро, а ще п'ять мільйонів можуть дістатися Аяксу у вигляді бонусів. Тімбер, який буде виступати під 12-им номером, поставив підпис під договором до 2028 року.

Юр'єн є універсальним гравцем в обороні. Нідерландець починав на правому фланзі захисту, але вже довгий час в Аяксі виступав у центрі. Також в разі необхідності Тімбер може закрити лівий фланг.

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Нагадаємо, що минулого сезону команда Артети здобула путівку в Лігу чемпіонів вперше з 2016 року. При цьому "каноніри" довгий час лідирували в АПЛ, але у підсумку посіли другу сходинку.

Що відомо про Юр'єна Тімбера