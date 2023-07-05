Один з лідерів Арсеналу Олександр Зінченко через травму пропустив кінцівку сезону в АПЛ. Проте найгірше залишилося позаду й універсальний солдат Мікеля Артети знову повернувся в стрій.
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Пресслужба "канонірів" повідомила, що український футболіст повернувся до загальної групи. 3 липня Арсенал розпочав підготовку до сезону, а наступного дня до команди приєднався Зінченко.
Українець працював у тренажерному залі, а також провів заняття в загальній групі. Фото з тренувань опублікував офіційний сайт "канонірів".
Олександр Зінченко повернувся в основну групу / arsenal.com
Свій перший контрольний поєдинок команда Зінченка зіграє наступного тижня. Суперником "канонірів" буде німецький Нюрнберг. Гра відбудеться 13 липня.
Офіційний сезон для підопічних Артети розпочнеться 6 серпня. У матчі за Суперкубок Англії Арсенал зіграє проти Манчестер Сіті. Чемпіонат АПЛ для команди Зінченка стартує 12 серпня поєдинком проти Ноттінгем Фореста.