Один з лідерів Арсеналу Олександр Зінченко через травму пропустив кінцівку сезону в АПЛ. Проте найгірше залишилося позаду й універсальний солдат Мікеля Артети знову повернувся в стрій.

Дізнайтесь також Шевченко проти Зінченка: відомі зіркові склади на благодійний матч на підтримку України

Пресслужба "канонірів" повідомила, що український футболіст повернувся до загальної групи. 3 липня Арсенал розпочав підготовку до сезону, а наступного дня до команди приєднався Зінченко.

Українець працював у тренажерному залі, а також провів заняття в загальній групі. Фото з тренувань опублікував офіційний сайт "канонірів".

Олександр Зінченко повернувся в основну групу / arsenal.com

Свій перший контрольний поєдинок команда Зінченка зіграє наступного тижня. Суперником "канонірів" буде німецький Нюрнберг. Гра відбудеться 13 липня.

Офіційний сезон для підопічних Артети розпочнеться 6 серпня. У матчі за Суперкубок Англії Арсенал зіграє проти Манчестер Сіті. Чемпіонат АПЛ для команди Зінченка стартує 12 серпня поєдинком проти Ноттінгем Фореста.

Нагадаємо. Олександр Зінченко став "каноніром" влітку 2022 року. У минулому сезоні українець відіграв 33 матчі у всіх турнірах, забив 1 гол та віддав 2 результативні передачі. Проте виграти бодай один трофей разом з "канонірами" 26-річному захиснику не вдалося.