Александр Зинченко через травму икроножной мышцы пропустил концовку в прошлом сезоне. Однако худшее уже позади и игрок сборной Украины уже начал тренировки в общей группе. Поэтому Микель Артета включил Александра в заявку в турне в США.

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Кроме Зинченко в список попали летние новички Арсенала – Кай Говерц, Юрьен Тимбер и последнее топ-приобретение "канониров" Деклан Райс. В общей сложности в заявку попали 29 игроков.

Список игроков Арсенала / arsenal.com

Самолет с делегацией лондонского клуба преодолел Атлантику и прибыл в Вашингтон. Уже 19 июля подопечных Микеля Артеты ждет первая игра. В рамках турне "канониры" проведут три поединка. Ожидается, что Зинченко сможет сыграть в последнем из них.

Матчи Арсенала в США

Арсенал – Звезды МЛС (20 июля)

Арсенал – Манчестер Юнайтед (23 июля)

Арсенал – Барселона (26 июля)

Напомним, что свой первый официальный матч в новом сезоне Арсенал проведет 6 августа. Подопечные Артеты сыграют против Манчестер Сити в Суперкубке Англии.